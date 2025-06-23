Мининвест Подмосковья подписал соглашения почти на 81 млрд рублей на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме Московская область подписала 13 соглашений о запуске новых инвестиционных проектов на общую сумму свыше 80 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций и промышленности региона Екатерина Зиновьева.

«Проекты будут реализованы, например, в таких сферах, как медицина и фармацевтика, пищевая промышленность, производство авиационных компонентов и создание индустриальной инфраструктуры. В результате реализации инвестпроектов на территории Подмосковья будет создано более 6,8 тысячи рабочих мест», — отметила она.

Одним из крупнейших стало соглашение о строительстве фармацевтического завода в Черноголовке. Там будут выпускать препараты для лечения онкологии. Партнерами выступили Мининвест, группа компаний «ФармЭко» и Сбербанк. Объем инвестиций достиг девяти миллиардов рублей.

Также на ПМЭФ подписали соглашение о запуске производства сухих молочных смесей в Можайске. В проект вложат до 15 миллиардов рублей. Отмечается, что новые проекты помогут развивать экономику региона, создавать рабочие места и выпускать востребованную продукцию.