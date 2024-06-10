Мининвест Подмосковья подписал соглашения на 13 миллиардов рублей на ПМЭФ

Источник фото: Константин Семенец
Фото: Источник фото: Константин Семенец

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало 11 соглашений на полях ПМЭФ. Объем инвестиций в различные проекты превышает 13,5 миллиардов рублей, а их реализация позволит создать в регионе порядка двух тысяч рабочих мест.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что соглашения подписали с китайским производителем промышленных роботов, который разместит в Подмосковье свое предприятие, а также с производителями косметики из Дубны, рыбоперерабатывающим предприятием из Дмитровского городского округа, инвестором, который построит в Подмосковье комплекс по сжижению природного газа и другими.

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