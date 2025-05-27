Мининвест Подмосковья поделился планами по наращиванию производства станков

Специалисты Федерального центра компетенций разработают планы роста производства для 70 предприятий станкостроения до 2026 года. Участие в проекте примут Коломенский механический завод, «Специнструмент» и Дмитровский завод.

Как пояснил генеральный директор ФЦК Максим Папушенко, в планах реализовывать по 35 проектов по выявлению потенциала роста производства отечественных станков в год. Работу проведут в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации».

«По итогам работы наших экспертов мы передаем предприятию комплексный план конкретных мероприятий, выполнив которые компания сможет задействовать не используемые ранее ресурсы, полнее раскрыть свой потенциал и увеличить объемы производства станков или их деталей», — сказал он.

Один проект будет длиться полгода. В течение этого времени специалисты будут проводить диагностику на предприятии, разрабатывать план по устранению недочетов и создавать участок-образец.

Соглашения уже заключили с 32 предприятиями из 20 регионов. На 18 заводах уже начались работы.