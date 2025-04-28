Мининвест Подмосковья назвал лидеров промышленного роста с начала года

В Московской области быстро развивается производство электрооборудования, мебели и металлических изделий. По итогам первого квартала 2025 года в этих отраслях зафиксировали рост более чем на 20%, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Производство электрооборудования в Подмосковье в январе–марте 2025 года выросло на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 23,8% в отчетном периоде выросло производство мебели. Также на 21,3% увеличилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Высокие показатели также продемонстрировали сферы производства одежды и химической продукции — они выросли на 12,5% и 10,7% соответственно. В целом промышленное производство в Подмосковье в январе–марте 2025 года увеличилось на 5,2%, а обрабатывающая промышленность прибавила 5,7%.

Напомним, больше о промышленности Московской области и мерах поддержки бизнеса можно узнать на инвестиционном портале.