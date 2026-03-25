Мининвест Подмосковья напомнил о завершении приема заявок на гранты ФРП 26 марта

Предприниматели Подмосковья могут получить грант на возмещение затрат на оплату процентов по кредитам. Фонд развития промышленности будет принимать заявки на поддержку до 26 марта.

Заявки на гранты принимают через систему электронного документооборота «Диадок». Поддержку распределят в результате конкурсного отбора. Гранты выдают для возмещения затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение или создание основных средств. При этом займ должен быть получен не ранее 1 января 2023 года.

Максимальная сумма поддержки составляет 30 миллионов рублей.

«Общий объем грантовой поддержки подмосковного ФРП в этом году составит 450 миллионов рублей. За счет гранта получатели смогут компенсировать до 90% понесенных расходов на оплату процентов по кредитам, полученным на увеличение основных средств», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Узнать больше об условиях получения грантов можно на официальном сайте Фонда.