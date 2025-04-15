Мининвест Подмосковья напомнил о мерах поддержки брендов и креативных индустрий

В Подмосковье продолжают помогать местным производителям, небольшим технологическим компаниям и представителям креативных индустрий. О мерах поддержки рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев на форуме «Мой бизнес».

«В этом году подмосковный Мининвест продолжит поддержку локального бизнеса: у нас уже работает программа „100% Подмосковье“, которая позволяет региональным производителям представить свою продукцию на витрине инвестиционного портала Московской области и на региональной витрине на маркетплейсах», — сказал Жигарев.

По его словам, предприниматели могут рассчитывать на разные меры поддержки: субсидии, льготные займы, помощь в модернизации производства, оформление нужных документов, регистрацию товарных знаков и патентов, создание сайтов и видео, а также участие в выставках.

Отмечается, что логотип программы «100% Подмосковье» официально зарегистрировали как товарный знак. Предприниматели из специального реестра могут использовать его на своей продукции как знак качества. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на инвестиционном портале Московской области. Все программы реализуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».