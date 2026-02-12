Минимущество Подмосковья фиксирует рост числа госуслуг в сфере земли и имущества

В 2025 году Министерство имущественных отношений Московской области отметило значительный рост числа оказанных государственных услуг в сфере земли и имущества. Было предоставлено более 320 тысяч госуслуг, что превышает показатель предыдущего периода более чем на 40 тысяч.

Министр областного имущества Тихон Фирсов связывает это с тенденциями цифровизации и развитием электронного формата подачи заявок. «Цифровые технологии играют ключевую роль в улучшении доступности наших услуг», — подчеркнул министр.

Благодаря электронной форме граждане получают всю необходимую информацию в режиме реального времени, включая уведомления о статусе рассмотрения. Искусственный интеллект облегчает процесс взаимодействия с органами власти, помогая устранить возможные трудности при подаче документов.

Среди наиболее востребованных услуг выделяются: * перераспределение земель — подано более 75 тысяч заявлений; * предварительное согласование предоставления земельного участка — более 66 тысяч обращений; * предоставление земельных участков в аренду и собственность без аукциона — свыше 34 тысяч запросов.

Министерство продолжает работу по улучшению системы цифровых сервисов и стремится сделать взаимодействие органов власти с гражданами еще проще и удобнее.