Минимущества Подмосковья провело встречи с жителями СНТ в пяти округах
Встречи жителей СНТ с представителями Минимущества Подмосковья, администраций и налоговой службы прошли в пяти округах. Участники обсудили оформление объектов недвижимости, особенности постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории СНТ, и другие вопросы.
«На встречах садоводам в том числе детально разъясняем, как вносятся сведения о ранее учтенных объектах недвижимости, согласно процедуре, предусмотренной 518-ФЗ», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
На встречах представители СНТ получили необходимые консультации по всем интересующим их вопросам. Напомним, что жители региона также могут получить бесплатное онлайн- консультирование в колцентре БТИ.
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