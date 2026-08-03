Минимущества Подмосковья напомнило о цифровой услуге для арбитражных управляющих

В Подмосковье продолжает работу электронный сервис, запущенный региональным Минисмущества. Созданный для арбитражных управляющих, он позволяет оперативно получать сведения о наличии или отсутствии арендных отношений должника с органами власти на объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в областной или муниципальной собственности. За четыре года функционирования сервис обработал 12 тысяч запросов.

За время работы сервис обработал 10,5 тысячи запросов на региональном уровне и 1,7 тысячи — на муниципальном. Изначально услуга представляла собой две отдельные функции, но после доработки превратилась в «единое окно» — теперь управляющий подает одно заявление и получает весь необходимый пакет данных.

Министр имущественных отношений региона Алексей Натаров подчеркнул, что процедура банкротства требует максимальной скорости в поиске и оценке имущества, и цифровой инструмент создан именно для снятия бюрократических барьеров. Сервис интегрирован с искусственным интеллектом: система проверяет приложенные сканы документов, анализирует их на соответствие формальным требованиям и мгновенно уведомляет об ошибках до отправки запроса. Это исключает технические отказы и экономит время заявителей.

«Мы стремимся сделать процесс максимально прозрачным и быстрым для всех участников», — подчеркнул Алексей Натаров.

Услуга бесплатна для всех категорий арбитражных управляющих — временных, административных, внешних, конкурсных и финансовых, а также для их представителей. Срок предоставления сведений составляет три рабочих дня. Чтобы получить информацию, необходимо через региональный портал госуслуг направить заявление с приложением судебного акта о назначении управляющего и документа, удостоверяющего личность. Результат — официальное уведомление — поступает в личный кабинет и на электронную почту. Отслеживать статус заявки можно через специальный сервис портала «Узнать статус заявления».