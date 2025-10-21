Минимальную зарплату в Подмосковье повысят на 20% к началу 2026 года

В Подмосковье запланировано поэтапное повышение минимальной зарплаты. Общее повышение достигнет 20% от текущих 23 тысяч рублей. Новое правило коснется всех организаций, за исключением тех, которые финансируются из федерального бюджета.

Решение было принято правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей региона. По их мнению, увеличение порогового уровня оплаты труда поможет улучшить уровень жизни сотрудников и поддержать их в условиях экономических изменений.

«Первое повышение планируется 1 ноября. С этого момента минимальная зарплата в регионе составит 24 500 рублей. Следующее увеличение запланировано на 1 января 2026 года — минимальная зарплата вырастет до 27 800 рублей», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Повышение создаст более справедливые условия труда, а работодатели, в свою очередь, будут обязаны соблюдать новые установленные нормы.