Мингосуправления Подмосковья рассказало о проверке блюд в школах при помощи ИИ

Искусственный интеллект помогает следить за качеством питания в соцучреждениях Подмосковья с 2023 года. Благодаря этому уже было устранено более 1,8 тысячи нарушений, а количество жалоб сократилось на 25%.

Нейросеть оценивает качество питания в 133 учреждениях через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». С начала реализации проекта искусственный интеллект научился различать 142 блюда. Ежедневно сотрудник организации фотографирует подносы с едой и загружает снимки в приложение.

«Нейросеть анализирует снимки и выявляет ошибки. Модераторы проверяют результаты, если нарушение подтверждено, то ставится задача на его устранение», — рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Ознакомиться с этой и другими практиками внедрения таких технологий можно на интернет-портале «Цифровой регион».