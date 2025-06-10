Мингосуправления Подмосковья предупредило о росте числа мошенников перед праздниками

Мингосуправления Подмосковья сообщило о новом виде мошенничества в преддверии Дня России. Злоумышленники рассылают сообщения через Telegram-ботов и предлагают людям выиграть крупные денежные призы.

Для участия нужно оставить свои контакты, а потом — ввести код из СМС, якобы для подтверждения выигрыша. На самом деле цель преступников — получить доступ к аккаунту человека в мессенджере.

Чтобы защитить себя, нельзя переходить по сомнительным ссылкам и не следует верить в розыгрыши с большими деньгами. Обязательно нужно включить двухфакторную аутентификацию в соцсетях и мессенджерах — это поможет сохранить аккаунт в безопасности.

Напомним, что узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг.