Мингосуправления Подмосковья предупредило о мошенниках по оформлению льгот на ЖКУ

Мошенники разработали новую схему обмана, в которой предлагают пенсионерам фиктивные льготы на оплату ЖКУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

По новой схеме злоумышленники звонят пенсионерам, представляются сотрудниками энергокомпаний и предлагают оформить скидку на коммунальные услуги. Они просят предоставить паспортные данные и банковские реквизиты, а затем отправляют ссылку для подтверждения льготы. При переходе по ссылке пенсионеров просят ввести данные для входа в «Госуслуги» или онлайн-банк.

Таким образом киберпреступники пытаются украсть деньги или оформить кредиты на имя жертвы. Жителей Подмосковья призывают соблюдать бдительность и помнить, что все льготы оформляются через МФЦ, «Госуслуги» или профильные ведомства. Чтобы не попасться на уловку мошенников, можно ознакомиться с памяткой.

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