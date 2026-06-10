Подмосковных IT-специалистов пригласили на онлайн-соревнование по ИИ

Компьютерный класс Алабинской средней школы в поселке Калининец после капитального ремонта
Фото: Компьютерный класс Алабинской средней школы в поселке Калининец после капитального ремонта/Медиасток.рф

ИТ-специалисты смогут принять участие в онлайн-хакатоне, цель которого — использование искусственного интеллекта в решении исследовательских задач в области материаловедения. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

К участию приглашаются специалисты старше 18 лет, готовые работать на стыке науки, данных и технологий, включая AI-инженеров, ML-инженеров, аналитиков, разработчиков, а также студентов и выпускников технических и инженерных специальностей.

Участники смогут выбрать одно из трех направлений:

Участие в хакатоне бесплатное. Соревнование пройдет в дистанционном формате в период с 3 по 5 июля. Регистрация для участия открыта до 30 июня на сайте.

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