Подмосковных IT-специалистов пригласили на онлайн-соревнование по ИИ

Фото: Компьютерный класс Алабинской средней школы в поселке Калининец после капитального ремонта / Медиасток.рф

ИТ-специалисты смогут принять участие в онлайн-хакатоне, цель которого — использование искусственного интеллекта в решении исследовательских задач в области материаловедения. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

К участию приглашаются специалисты старше 18 лет, готовые работать на стыке науки, данных и технологий, включая AI-инженеров, ML-инженеров, аналитиков, разработчиков, а также студентов и выпускников технических и инженерных специальностей.

Участники смогут выбрать одно из трех направлений:

«Фабрика гипотез» — разработка ИИ-конвейера для генерации идей новых исследований и экспериментов;

«Научный клубок» — анализ и выявление связей в научной литературе и массивах данных;

«Скажи мне, кто твой шлиф» — создание алгоритмов для обучения ИИ распознаванию характеристик руды по ее полированному шлифу и микроструктуре.

Участие в хакатоне бесплатное. Соревнование пройдет в дистанционном формате в период с 3 по 5 июля. Регистрация для участия открыта до 30 июня на сайте.