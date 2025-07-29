Мингосуправления Подмосковья напомнило порядок оформления карты «Стрелка»

За прошедшую неделю на регпортале Подмосковья услугой по картам «Стрелка» воспользовались более 1,6 тысячи раз, а с начала года — свыше 77 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления МО.

По услуге можно получить, обменять или вернуть карту, активировать или деактивировать льготу, а также восстановить защитный код.

В ведомстве напомнили, что она полагается учащимся и военным пенсионерам. Если ребенок учится в Подмосковье, привязка его карты «МИР» к проездной происходит онлайн.

Оформить «Стрелку» можно на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Для подачи заявления потребуется авторизоваться и заполнить онлайн-форму. Проверка документов происходит в МФЦ, указанном в заявке. Перечень документов для получения карты поступит в личный кабинет в течение шести рабочих дней.