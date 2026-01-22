Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-сервисе по поиску питомцев

На региональном портале Подмосковья работает сервис по поиску пропавших животных. За год его посетили более 19 тысяч раз.

Искусственный интеллект стал надежным помощником в поиске потерявшихся животных в Подмосковье. Пользователи загружают фотографию питомца, а нейросеть анализирует ее и сравнивает с базой объявлений. Такой способ поиска использовали более 1,5 тысячи раз за год.

Если нет фотографии животного, то найти его можно по подробному описанию, клейму или чипу.

Для поиска нужно авторизоваться на региональном портале и перейти в раздел «Сервисы» — «Поиск домашних животных». После этого необходимо выбрать цель обращения и способ проверки.

Также жители могут помочь другим в поисках. Для этого можно присоединиться через чат‑бота сервиса.