Мингосуправления Подмосковья напомнило о внедрении ИИ в работу госуслуг

Искусственный интеллект внедрили в работу 73 онлайн-сервисов в Подмосковье. Среди них есть востребованные у семей услуги, рассказали в региональном Мингосуправления.
Искусственный интеллект подключили к сервису по организации детей, комплексной услуге «Молодая семья», присвоению льготного статуса многодетным, предоставлении льготных условий ипотеки и к другим. Нейросеть анализирует приложенные заявителем документы и проверяет их корректность. Это позволяет избежать возможных ошибок.
Узнать больше о практиках внедрения технологий искусственного интеллекта в Подмосковье можно на портале «Цифровой регион».
Жителей Павловского Посада пригласили стать волонтерами на «Интервидении»
День семьи, любви и верности отметили в Балашихе
Семью бойца СВО в Балашихе поздравили с Днем семьи, любви и верности
Ребенка с тяжелым ранением шеи спасли в больнице в Сергиевом Посаде
Подмосковные тхэквондисты стали призерами финала летней Спартакиады молодежи
Склад растительного масла и офисное здание загорелись в Ростове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте