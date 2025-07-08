Мингосуправления Подмосковья напомнило о внедрении ИИ в работу госуслуг

Искусственный интеллект внедрили в работу 73 онлайн-сервисов в Подмосковье. Среди них есть востребованные у семей услуги, рассказали в региональном Мингосуправления.

Искусственный интеллект подключили к сервису по организации детей, комплексной услуге «Молодая семья», присвоению льготного статуса многодетным, предоставлении льготных условий ипотеки и к другим. Нейросеть анализирует приложенные заявителем документы и проверяет их корректность. Это позволяет избежать возможных ошибок.

Узнать больше о практиках внедрения технологий искусственного интеллекта в Подмосковье можно на портале «Цифровой регион».