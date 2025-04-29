Мингосуправления Подмосковья напомнило о работе голосовых помощников

На интернет-портале «Цифровой регион» представили 48 голосовых помощников. Они уже работают в разных регионах России, при этом девять из них внедрены в Подмосковье.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, первый голосовой помощник на базе искусственного интеллекта внедрили в сфере здравоохранения во время пандемии.

«Сегодня создана целая экосистема голосовых помощников, которые работают на горячих линиях ЖКХ, транспорта, МФЦ и в других отраслях, ежедневно доказывая свою эффективность и заменяя труд более 900 операторов», — сказала она.

Все ИИ-решения Подмосковья и других областей представлены на платформе «Цифровой регион». Это библиотека лучших практик применения нейросетей, с которой может ознакомиться любой желающий.

Сейчас на интернет-портале — более 230 успешных кейсов. Они могут быть полезны представителям бизнеса и государственных организаций.