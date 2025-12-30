Мингосуправления Подмосковья напомнило о новогодней странице на «Госуслугах»

Новогоднюю страницу на региональном портале Подмосковья посетили более девяти тысяч раз за пять дней. На ней доступны тематические мини-игры, цифровой помощник и многое другое.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, на странице доступны мини-игры «Эко‑герой», «Ловец котов» и «Знаток услуги». В разделе «Мешок успехов» пользователи могут узнать, какие услуги они получили в 2025 году.

Кроме того, цифровой помощник «Добробот» расскажет об истории Нового года в России, а также о праздничных мероприятиях Подмосковья.

«С его помощью легко узнать адреса елочных базаров и уточнить режим работы МФЦ Подмосковья в праздники. Кроме того, „Добробот“ позволяет в пару кликов перейти на страницу сервиса „Вывоз ненужных вещей“», — рассказали в ведомстве.

Чтобы открыть все возможности страницы, нужно авторизоваться через ЕСИА.

Всего в этом году количество пользователей на региональном портале Подмосковья превысило 8,1 миллиона рублей.