Мингосуправления Подмосковья напомнило о комплексной госуслуге для бойцов СВО

В Подимосковье работает комплексная госуслуга «Защитники Отечества». Ей уже воспользовались более 2,4 тысячи раз, сообщили в региональном Мингосуправления.

Сервис доступен в разделе регионального портала «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». По одной заявке можно получить сразу 17 услуг, включая оформление социальной карты и льготного питания для школьников, компенсацию расходов за ЖКУ или телефон.

Подать заявление могут участники СВО, ветераны боевых действий, военной службы и их родственники, которые проживают в Подмосковье.

В министерстве добавили, что в услугу внедрены умные сервисы, которые упрощают оформление заявки. Они проверяют право на получение всех мер соцподдержки, автоматически заполняют сведения о детях, помогают выбрать доступную образовательную организацию и определить статус земельного участка.