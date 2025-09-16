Мингосуправления Подмосковья: ИИ помогает контролировать очереди на автобусы

Искусственный интеллект следит за автобусными остановками в Подмосковье. При помощи камер системы «Безопасный регион» нейросеть анализирует количество человек в очереди и проверят задержки транспорта.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, нейросеть анализирует видеопоток с камер и передает данные в аналитическую систему ЦУР. Искусственный интеллект распознает количество человек в очереди на автобус и данные об остановке. Эти сведения отображаются на специальном экране, где можно увидеть наличие нарушений и задержки транспорта.

«Если в одном и том же месте регулярно возникают серьезные очереди, ответственный перевозчик принимает меры: корректирует расписание, увеличивает число автобусов, запускает на маршруте автобусы с большей вместимостью», — рассказали в министерстве.

