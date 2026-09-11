Мингосуправления Подмосковья: еще 6 ИИ-проектов представили на «Цифровом регионе»

С начала сентября на портале «Цифровой регион» появились шесть новых решений на основе искусственного интеллекта. Их разработали для сфер безопасности, здравоохранения, городской среды и ЖКХ, госуправления и образования, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Новые технологии позволяют выявлять бездомных животных, анализировать медицинские изображения и находить на них возможные патологии. Также ИИ используют для подготовки ответов на обращения граждан, их распределения по нужным ведомствам и управления записью на получение государственных услуг.

Еще два решения связаны с обеспечением безопасности. Они помогают выявлять признаки мошенничества и фейков, а также фиксировать противоправные действия.

Новые разработки представили Ленинградская и Ивановская области, Краснодарский и Хабаровский края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, который направил сразу два решения.

Сейчас на портале «Цифровой регион» собрано 491 ИИ-решение от 74 регионов России. Любой пользователь может ознакомиться с разработками и направить заявку на их внедрение.