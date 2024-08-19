Минерализованные полосы обустроили в 12 из 19 лесничеств Подмосковья с января

«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространения возгорания на большие площади, не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

По информации Комлесхоза, в этом году создано более 1,6 тысячи километров минерализованных полос, что составляет более 93% от годового плана. В 12 из 19 филиалов «Мособллеса» эти работы уже завершены полностью, включая территории Волоколамского, Дмитровского, Звенигородского и других лесничеств.

Минерализованные полосы шириной не менее 1,4 метра прокладываются трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог и границ лесных культур. Напомним, противопожарные мероприятия в лесах проводятся с весны и до появления устойчивого снежного покрова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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