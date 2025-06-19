Минэнерго Подмосковья объявило планы ремонта котельных и теплосетей в Подольске

В Подмосковье продолжается ремонт элементов теплоснабжения. Подольск стал лидером по объемам запланированных работ. На проведение 32 мероприятий направят более двух миллионов, сообщили в Минэнерго МО.

Например, на улице Победы реконструируют котельную, чтобы увеличить ее мощность. Сейчас там уже поменяли инженерные системы, установили аппарат химводоподготовки, газорегуляторную установку и умные датчики. Сенсоры измеряют температуру прибора. Также строители возвели две дымовые трубы, поставили трансформатор, проложили кабельную линию и газопровод. Сейчас проводится тест оборудования, параллельно рабочие занимаются благоустройством и проводят отделку. От котельной запитают 41 многоэтажку и 8 социальных объектов.

Также в Подольске проводится капремонт тепловой сети более 750 метров от котельной в микрорайоне Климовск на Заводской улице и другие работы.

В этом году в округе модернизируют 30 таких участков (более 23 километров) и две котельные. Дополнительно на объектах внедрят системы диспетчеризации и видеомониторинга.

«Всего в плане 2025 года — почти 600 мероприятий по модернизации около 200 котельных и 450 километров тепловых сетей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В ведомстве напомнили, что в Подольске реализуется федеральный проект «Цифровая котельная». По нему все документы по теплоснабжению переводят в электронный формат. Эксперимент продлится до конца года, результатами реализации будут делиться с другими регионами.

Модернизация объектов теплоснабжения проводится по госпрограмме Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Как подытожил Воропанов, все это поможет вывести отрасль на новый уровень, сделать системы современными, технологичными, безопасными и комфортными для жителей.