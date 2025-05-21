Минэкологии пресекло сброс 40 кубометров стройотходов в Богородском округе

Во время рейда в Богородском округе инспекторы проверили 19 транспортных средств. Там же они поймали двух водителей, которые незаконно провозили 40 кубометров отходов строительства, сноса и грунтов.
В мероприятии приняли участие инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители управления региональной безопасности, Минэкологии и полиции.
В отношении двух водителей возбудили дела об административном правонарушении.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО напомнили о необходимости разрешений на перевозку отходов. Оформить документ можно на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо заполнить анкету.
Михалков назвал три главных фильма для молодежи
Украинка взорвала гранату и убила ребенка соседей
Костромские инструкторы проекта «НА СТАРТ!» получили «Родительское спасибо»
Украинским беженцам в Британии посоветовали сдать экзамен по русскому
Обломки БПЛА рухнули в Туле
«НА СТАРТ!»: спорт для всех — новые возможности для детей и взрослых с ОВЗ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте