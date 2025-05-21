Минэкологии пресекло сброс 40 кубометров стройотходов в Богородском округе

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Во время рейда в Богородском округе инспекторы проверили 19 транспортных средств. Там же они поймали двух водителей, которые незаконно провозили 40 кубометров отходов строительства, сноса и грунтов.

В мероприятии приняли участие инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители управления региональной безопасности, Минэкологии и полиции.

В отношении двух водителей возбудили дела об административном правонарушении.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО напомнили о необходимости разрешений на перевозку отходов. Оформить документ можно на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо заполнить анкету.