Минэкологии пресекло незаконный сброс отходов в Волоколамске и Можайске

Инспекторы эконадзора Подмосковья оштрафовали двух жителей за незаконный выброс отходов. Нарушения выявила полиция, а материалы передали в ведомство. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

В Волоколамском округе мужчина во время ремонта трактора слил технические жидкости на землю рядом с СНТ «Раздолье», а в Можайске другой гражданин сбросил мусор с личного автомобиля. Обоим нарушителям выписали штрафы.

Напомним, в Московской области особое внимание уделяют контролю за нарушениями в обращении с отходами. Ранее за похожие деяния привлекли жителей деревень Фатеево и Высоково.

В январе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе применят новые подходы для поддержания чистоты во дворах. По его словам, нужно не только контролировать быстрое устранение навалов, но и донести до жителей, что есть правила обращения с крупногабаритным мусором.