Воробьев: Подмосковье применит новые подходы для поддержания чистоты во дворах

Новые алгоритмы и подходы для поддержания чистоты во дворах начнут применять в Подмосковье в 2025 году. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что эта тема чувствительна для жителей, а потому ей нужно уделить особое внимание.

«Чистый двор — тема, которую нам жители постоянно ставят в число ведущих задач», — отметил губернатор.

За 2024 год от жителей поступило почти 12 тысяч жалоб на навалы строительных материалов, старой мебели и другого крупного хлама во дворах. Бывает, что такие отходы сваливают прямо у подъездов.

Андрей Воробьев подчеркнул, что нужно не только контролировать быстрое устранение таких навалов, но и донести до жителей, что есть правила обращения с крупногабаритным мусором. Для этого в городах работают специальные площадки, предоставляются услуги вывоза. Информация об этом, с адресами и телефонами, должна быть у всех перед глазами, в каждом подъезде.

Для того, чтобы привлекать нарушителей к ответственности, в Подмосковье есть все возможности — об этом тоже будут рассказывать жителям. Сигналы поступают с камер «Безопасного региона», а также с портала «Добродел». Воробьев призвал команду МВД оказать содействие в этой работе и совместно выезжать по проблемным адресам, помогать устанавливать виновных.

Расходы, которые понесла управляющая компания для вывоза крупных навалов, могут включить в счет нарушителя. Губернатор отметил, что такая практика уже есть, и ее нужно масштабировать.