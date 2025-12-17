Минэкологии Подмосковья выявило сброс неочищенных сточных вод в Дмитрове

Минэкологии Московской области зафиксировало нарушения природоохранного законодательства в Дмитровском округе. В СНТ «Лыжник», расположенном в деревне Бабаиха, был обнаружен сброс неочищенных сточных вод.

Выезд инспекторов осуществлялся по обращениям граждан. Они осмотрели указанное место — напротив стоянки лыжной трассы «ГАБО».

«Выявлена точка сброса сточных вод, которой совместно пользуются два юридических лица — местная торговая компания и завод „Святой источник“. Вода в точке сброса компании прозрачная, а вот стоки завода имеют признаки недостаточной очистки», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушений. Теперь оно должно будет принять меры для повышения качества очистки стоков.