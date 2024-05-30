Минэкологии Подмосковья внедрило ИИ в работу по борьбе со свалками

Круглый стол тему «Реализация проектов с применением искусственного интеллекта в Московской области» провели в Мособлдуме. Представители Минэкологии региона рассказали о работе платформы по мониторингу образования и перемещения строительных отходов и грунтов в регионе

По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова, искусственный интеллект способен идентифицировать большегрузные транспортные средства

по их контурам, определять наличие в кузове строительных отходов или грунтов, а также распознавать госномер транспортных средств

«Результат не заставил себя ждать: если количество несанкционированных свалок в 2020 году составляло 4534, то в прошлом году оно сократилось до 1295. Общая экономия бюджетных средств муниципальных образований Московской области на вывоз строительных отходов превысила 193 миллионов рублей», — рассказал Фирсов.

По итогам мероприятия, участники единогласно решили рассмотреть вопрос создания Государственной информационной системы Московской области «Единый цифровой контур обращения со строительными отходами».

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