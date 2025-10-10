Минэкологии Подмосковья призвало не подкармливать птиц в период миграции

Фото: Медиасток.рф

Всемирный день перелетных птиц отмечается 11 октября. В преддверии праздника Минэкологии Подмосковья дало несколько рекомендаций по бережному отношению к мигрирующим крылатым.

Перелет птиц — не просто их перемещение, а сложнейшая система, часть которой можно наблюдать в Подмосковье.

«Особо охраняемые природные территории региона, его леса и водоемы служат для перелетных птиц критически важными „станциями отдыха“ и кормежки. Сохранение этих экологических коридоров — одна из наших ключевых задач», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Для того, чтобы внести вклад в безопасность пернатых путешественников, жителей региона призывают соблюдать несколько важных правил:

В ведомстве добавили, что пернатые являются неким индикатором здоровья экосистемы. Их благополучие зависит от сознательного и бережного отношения людей.

