Минэкологии Подмосковья призвало не подкармливать птиц в период миграции

Всемирный день перелетных птиц отмечается 11 октября. В преддверии праздника Минэкологии Подмосковья дало несколько рекомендаций по бережному отношению к мигрирующим крылатым.

Перелет птиц — не просто их перемещение, а сложнейшая система, часть которой можно наблюдать в Подмосковье.

«Особо охраняемые природные территории региона, его леса и водоемы служат для перелетных птиц критически важными „станциями отдыха“ и кормежки. Сохранение этих экологических коридоров — одна из наших ключевых задач», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Для того, чтобы внести вклад в безопасность пернатых путешественников, жителей региона призывают соблюдать несколько важных правил:

избегать шума в парках, скверах и лесах, особенно в ночное время, так как именно тогда крылатые отдыхают и готовятся к продолжению полета;

не подкармливать водоплавающих птиц в период миграции, ведь это может стать причиной задержки их отлета.

В ведомстве добавили, что пернатые являются неким индикатором здоровья экосистемы. Их благополучие зависит от сознательного и бережного отношения людей.