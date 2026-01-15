Минэкологии Подмосковья пригласило на фестиваль природы «Первозданная Россия»

Фестиваль природы «Первозданная Россия» пройдет с 6 февраля по 5 марта. Прием заявок для участников уже начался, рассказали в Минэкологии Подмосковья.

«Первозданная Россия» — это самая большая в европе выставка фотографий дикой природы. Она пройдет в выставочном зале «Манеж».

«В Подмосковье есть прекрасные фотографы дикой природы, они охотно делятся своими работами, мы поддерживаем с ними постоянные контакты. Многие их работы украшают Красную Книгу Московской области. У меня нет сомнений в том, что они могут достойно представить Подмосковье на „Первозданной России“», — сказал глава МИнэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

В этом году фестиваль посвятят заповедным территориям и сохранению дикой природы, экотуризму и правилам посещения особо охраняемых природных территорий. Организаторы создадут место для общения экоактивистов, представителей Минприроды и тематических НКО.