Минэкологии Подмосковья пресекло сжигание мусора в 2 округах

Инспекторы эконадзора Московской области выявили признаки незаконной утилизации отходов в двух городских округах. Оба нарушения обнаружили благодаря обращениям местных жителей, после чего провели надзорные мероприятия.
В Кашире на участке предприятия по разведению скота в деревне Базарово зафиксировали сжигание отходов животноводства на открытом грунте. Аналогичное нарушение выявили в селе Булатниково Ленинского округа.
По итогам проверок предпринимателю из Каширы и организации в Булатникове вынесли предостережения о недопустимости нарушений. Минэкологии потребовало прекратить незаконную утилизацию отходов, ситуация остается под контролем.