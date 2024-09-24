Минэкологии Подмосковья пресекло сжигание мусора в 2 округах

Инспекторы эконадзора Московской области выявили признаки незаконной утилизации отходов в двух городских округах. Оба нарушения обнаружили благодаря обращениям местных жителей, после чего провели надзорные мероприятия.

В Кашире на участке предприятия по разведению скота в деревне Базарово зафиксировали сжигание отходов животноводства на открытом грунте. Аналогичное нарушение выявили в селе Булатниково Ленинского округа.

По итогам проверок предпринимателю из Каширы и организации в Булатникове вынесли предостережения о недопустимости нарушений. Минэкологии потребовало прекратить незаконную утилизацию отходов, ситуация остается под контролем.

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