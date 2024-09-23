Воробьев: в Подмосковье запустят сервис по установке пунктов приема вторсырья

Новый сервис по установке пунктов приема вторичных ресурсов, к которым относятся элементы текстиля, пластика и алюминия, запускают на территории Московской области. Развитие сети обсудили в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководителями городских округов.

Глава Подмосковья отметил, что раздельный сбор мусора, переработка и утилизация строительных отходов помогают формировать дисциплину и современную культуру. Именно поэтому и было принято решение о запуске новой услуги для предпринимателей.

«На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка трех тысяч локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — добавил Воробьев.

В Подмосковье функционируют 670 фандоматов для сбора алюминиевых и ПЭТ-упаковок, а также свыше 1,2 тысячи баков для текстиля. Все пункты размещены на специализированном сайте, что позволяет каждому жителю найти ближайшую точку. Наибольшее количество фандоматов и баков сосредоточено в Красногорске и Мытищах (по 248), Химках (219), Балашихе (211) и Одинцовском районе (162).

Зампред правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что для определения мест размещения был проведен анализ. По его словам, эти места чаще всего находятся вблизи жилых комплексов, общественных пространств и торговых объектов.

Он добавил, что к ноябрю на геопортале Подмосковья будут обозначены подходящие точки, где бизнес сможет выбрать место для установки фандомата и подписать договор всего за одну неделю.

«Также будет возможно предложить свою локацию», — добавил Мурашов.

Кроме того, на региональном портале Госуслуг доступен сервис по вывозу ненужных вещей, который был запущен в августе текущего года. Подача заявки на избавление от старой мебели, техники и других крупногабаритных предметов осуществляется онлайн в несколько кликов.