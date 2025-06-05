Минэкологии Подмосковья пресекло незаконный сброс стройотходов в Домодедове

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Сотрудники министерства по содержанию территорий, Минэкологии, полиции и управления безопасности Подмосковья провели проверки грузовых машин в Домодедове. В ходе рейда они пресекли сброс 65 кубометров стройотходов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У пяти водителей из 27 не было документов для законной перевозки мусора от строительства и сноса. За подобные нарушения полагается административная ответственность.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО напомнили, что оформить разрешение на транспортировку можно на региональном портале госуслуг. Документ позволит избежать штрафов.

Ранее незаконный сброс строительных отходов выявили на Западной улице в Воскресенске. Перевозчик его оставил прямо на контейнерной площадке.