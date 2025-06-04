Незаконный сброс мусора выявили на Западной улице в Воскресенске

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с администрацией округа продолжают активную работу по выявлению экологических нарушений, связанных с незаконной утилизацией строительных отходов на контейнерных площадках. В этом помогают видеокамеры системы «Безопасный регион».

На контейнерной площадке в микрорайоне Новлянский по улице Западной, дом 9, зафиксирован новый случай нарушения: сброс мусора осуществлялся с грузового автомобиля вне специальных баков для отходов.

Владелец грузовика нарушил экологические нормы, сбросив твердые коммунальные отходы вне предназначенных для этого мест. За это ему назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей согласно статье 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Напомним, что строительный мусор запрещено выкидывать на контейнерные площадки. Для удобства жителей Подмосковья на сайте Минэкологии стройотходы.рф размещен реестр легальных перевозчиков, где можно выбрать компанию для вывоза отходов и оставить заявку. Мусор забирается в течение суток, отправляется на переработку или утилизацию, а заказчику выдают подтверждающие документы.

Размер штрафов за подобные нарушения составляет до 70 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч — для должностных лиц и до 200 тысяч рублей — для юридических лиц.