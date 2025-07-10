Минэкологии Подмосковья назвало топ округов по обустройству мест отдыха у воды

Министерство экологии Московской области подвело промежуточные итоги проекта «Комфортный отдых у воды». В рамках этой инициативы местные власти проводят обследование и очистку рек, озер и прудов по всему региону.

С апреля в разных округах проверили уже 420 водных объектов. Особое внимание уделяют состоянию берегов ниже по течению от канализационно-насосных станций. В итоге сотрудники администраций навели порядок на 1,6 тысячи участках.

Лидерами по объему работ стали Раменский округ, Люберцы и Лыткарино. Также активно работали в Пушкино, Дмитрове, Павловском Посаде, Одинцове, Щелкове, Мытищах и Подольске. Согласно проекту, благоустройство объектов продлится до 1 октября.