Минэкологии Подмосковья напомнило правила эксплуатации квадроциклов

Фото: Минэкологии

Минэкологии Московской области напоминает любителям прокатиться на квадроциклах о необходимости их регистрации и соблюдении правил эксплуатации спецтехники. Летом инспекторы фиксируют участившиеся случаи нарушений в данной области.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов напомнил, что снегоходы и квадроциклы должны быть зарегистрированы. Помимо этого, они должны пройти ТО, а водитель иметь соответствующий документ на право управления самоходным средством.

В прошлом году президент подписал закон, упрощающий доступ к вездеходной технике. Так, больше не надо сдавать на права тракториста-машиниста, достаточно иметь на руках права категорий A, В1, B, C и D.

«Специалисты гостехнадзора проводят с нарушителями профилактические беседы, выдают предостережения организациям, занимающимся коммерческой деятельность по прокату техники, следят за исполнением правил по эксплуатации самоходной техники», — заключил министр.

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