Минэкологии Подмосковья напомнило об экзамене для получения охотничьего билета

Фото: Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Минэкологии Подмосковья напомнило любителям охоты о необходимости со следующего года сдачи экзамена для получения разрешительных документов. Во время тестирования специалисты оценят навыки обращения с оружием, ориентирования на местности, знание биологии диких животных и правила безопасности.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, охотники должны понимать, что понесут ответственность в случае нарушений установленных правил охоты.

«Поэтому все имеющие или желающие получить охотничий билет должны иметь необходимые знания об охотничьих угодьях, видах животных, сроках и правилах охоты, — пояснил Фирсов.

За нарушение правил охоты предусмотрен административный штраф — от 500 до четырех тысяч рублей. При этом возможна конфискация оружия или лишение права охотиться на срок до двух лет. Штраф за повторное правонарушение — от четырех до пяти тысяч рублей.

Незаконная охота карается штрафом до 500 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы до двух лет.

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