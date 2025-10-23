Минэкологии Подмосковья напомнило о важности защиты рептилий

Любители природы отметили Всемирный день рептилий — одних из древнейших живых существ на Земле. В честь праздника подмосковное министерство экологии напомнило о видах земноводных, обитающих в регионе и подчеркнуло важность их защиты.

Рептилии являются индикаторами состояния окружающей среды, и именно они первыми страдают от человеческого вмешательства. Загрязнение воды и почвы, вырубка лесов, сжигание травы и мусора мешают их нормальной жизни.

«В Подмосковье обитает семь видов рептилий. Из них пять внесены в Красную книгу региона — это веретеница ломкая, прыткая ящерица, медянка, уж и гадюка. При этом лишь уж отнесен к видам численность которых восстанавливается, остальные — редкие или исчезающие, а медянка — вид, находящийся в критической ситуации», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Помимо приведенных земноводных, в число редких и уязвимых видов, но не находящихся под охраной, входит еще европейская болотная черепаха. В регионе ее встречали в конце ХХ века. В последние годы несколько особей наблюдали в одном из водоемов в Озерах. Также экологи находили кладку этого вида в Щелкове.

Специалисты постоянно ведут мониторинг краснокнижных рептилий, а жителей Подмосковья призывают беречь земноводных, не забирать домой и стараться не тревожить места их обитания.