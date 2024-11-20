Минэкологии Подмосковья напомнило о штрафах за незаконные свалки

Инспекторы Минэкологии Подмосковья проверили поступившую от жителей информацию о незаконных свалках в городских округах Долгопрудный и Лыткарино. Факты подтвердились, и владельцам земли вынесли предостережения.
Навалы строительных отходов и грунтов обнаружили на Колхозной улице в Долгопрудном и в городе Лыткарино. Инспекторы установили правообладателей участков, ими оказались физические лица. Обоим вынесли предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Минэкологии напомнило, что незаконное складирование строительных отходов чревато штрафами до 300 тысяч рублей.
За последние семь лет в Подмосковье рекультивировали семь полигонов, еще пять преобразят до конца этого года. Сейчас там проводят экскурсии для школьников и студентов, а через некоторое время на восстановленных землях создадут места для прогулок.
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