Минэкологии Подмосковья: еще 5 мусорных полигонов рекультивируют до конца года

За последние семь лет в Подмосковье рекультивировали семь полигонов, еще пять преобразят до конца этого года. Сейчас там проводят экскурсии для школьников и студентов, а через некоторое время на восстановленных землях создадут места для прогулок.

Всего в Подмосковье 22 мусорных полигона, все они уже закрыты и не используются. Масштабные работы по рекультивации начались в 2017 году, когда власти региона запустили мусорную реформу. Раньше свалки занимали свыше 600 гектаров и мешали жителям неприятным запахом.

Подмосковье стало первым регионом, где начали рекультивацию. Для этого сформировали рабочую группу из профессионалов.

«Не было ни опыта, ни проектных решений, ни наработанных типовых конструкций. Задача не позволяла делать работу методом проб и ошибок, нельзя было ошибиться», — поделился исполняющий обязанности министра экологии Подмосковья Павел Бида.