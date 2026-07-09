Минэкологии Подмосковья пресекло образование свалок в Наро-Фоминске и Ступине

Минэкологии Московской области объявило предостережения администрациям Наро-Фоминского и Ступинского округов из-за незаконных свалок. Это произошло после того, как граждане обратились с жалобами на несанкционированные мусорные полигоны.

В ходе проверок были обнаружены навалы отходов. В Наро-Фоминске мусорные кучи нашли в водоохранной зоне ручья, а в Ступине — строительные отходы и порубочные остатки. Оба полигона находятся на землях неразграниченной собственности, ответственность за которые несут местные администрации.

«В ходе осмотра территории в Наро-Фоминске выявлены навалы отходов от уборки улиц и строительного мусора, в том числе в водоохранной зоне ручья. Аналогичное нарушение выявили в Ступине, где обнаружились навалы строительных отходов и порубочных остатков. В обоих случаях свалки образованы на землях неразграниченной собственности, в зоне ответственности администраций. Им рекомендовано усилить муниципальный земельный контроль и ликвидировать свалки», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее в Наро-Фоминском округе уже было вынесено предостережение из-за незаконной свалки вблизи села Покровка, расположенной на землях местного аграрного предприятия.