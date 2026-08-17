Минэкологии Московской области пресекло нарушения природоохранного законодательства

Специалисты Минэкологии Московской области на прошлой неделе остановили несколько попыток нарушения природоохранного законодательства. В некоторых случаях инспекторам эконадзора потребовалась помощь полиции.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, вблизи деревни Лешково в Истре и в Люберцах, в районе деревни Мотяково, пресечены попытки сброса строительного мусора. Все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

В Раменском округе, вблизи села Быково, по настоянию министерства администрация округа организовала ремонт сети водоотведения. Ранее неочищенные сточные воды стекали в реку Быковку, но сейчас риск загрязнения реки устранен.

Кроме того, инспекторы гостехнадзора Минэкологии в Егорьевске обнаружили удостоверение тракториста-машиниста с признаками подделки. Материалы в отношении нарушителя переданы в ОМВД России по муниципальному округу Егорьевск для дальнейшей проверки и принятия решения.