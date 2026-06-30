Минэкологии Подмосковья оштрафовало нарушителей правил перевозки стройотходов

В Московской области вынесли постановления о назначении административного наказания за незаконную транспортировку строительных отходов. Нарушения выявили в Солнечногорске и Мытищах при содействии сотрудников полиции.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что водителей, перевозивших отходы без разрешительных документов, задержали в деревнях Литвиново и Радумля в Солнечногорске, а также в мытищинской деревне Пирогово. По итогам рассмотрения протоколов нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов.

Ранее за аналогичные нарушения оштрафовали нелегальных перевозчиков мусора в Ленинском, Раменском и Рузском округах. Работа Минэкологии и правоохранительных органов по пресечению незаконной транспортировки отходов продолжается.