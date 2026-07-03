Фламинго заметили на берегу Москвы-реки в Рузе

Под Рузой впервые обнаружили розовых фламинго. Жители деревни Григорово поделились уникальными кадрами с Regions.ru . В Минэкологии Подмосковья подтвердили, что это нетипичный для региона вид, но их появление теоретически возможно.

Поначалу очевидцы решили, что птицы могли сбежать из частной коллекции или из зоопарка, а позже предположили, что это перелетные особи. При этом появление фламинго в центральной части России считается крайне нетипичным.

Специалисты рассматривают две версии: птицы могли покинуть частные хозяйства либо переместиться из учреждений, где разводят редких животных.

По оценке экспертов, угрозы для самих фламинго сейчас нет. Теплая погода и прогретые водоемы временно создали для них подходящую среду. Если условия изменятся, птицы смогут самостоятельно улететь. Жителей просят не приближаться к пернатым и не пытаться их поймать.