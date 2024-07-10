«Миллиард долларов инвестиций». Эксперт рассказал о бизнес-сотрудничестве Подмосковья и КНР

На территории Московской области находится крупнейший международный комплекс «Гринвуд» — это уникальное государственное предприятие китайской корпорации Chengtong. О бизнес-сотрудничестве Подмосковья и КНР рассказал китаевед, руководитель программы «Бизнес с Китаем» Высшей школы экономики (ВШЭ) Артем Семенов.

Парк «Гринвуд» особенно активно развивается последнее десятилетие. Сейчас идет строительство второй очереди центра.

«Вложили уже миллиард долларов инвестиций. <…> Это бизнес-парк, который не только сдает в аренду свои помещения. Там целый ряд и банковского обслуживания, и бизнес-контактов, и логистику сейчас будут строить — крупный логистический парк», — отметил эксперт.

Правительство Московской области активно поддерживает «Гринвуд», добавил Семенов.

«Недавно мы президента этой компании, господина Чжоу Лицюня, наградили высокой наградой, медалью „За заслуги перед Московской областью“ II степени. Андрей Юрьевич [Воробьев] лично награждал, губернатор Московской области», — рассказал китаевед.

Корпорация создала 12 тысяч рабочих мест. На территории бизнес-парка находятся 400 компаний, 200 из них — китайские.