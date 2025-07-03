Микроскоп для офтальмологических операций поступил в Луховицкую больницу

В Луховицкой больнице в распоряжение врачей поступил современный операционный микроскоп экспертного класса. Этот аппарат, предназначенный для оснащения офтальмологической операционной, открывает новые горизонты в лечении глазных заболеваний и позволит проводить сложные микрохирургические вмешательства.

Специалисты заверили, новое оборудование — это не просто микроскоп, это настоящий технологический прорыв, позволяющий проводить операции на роговице, хрусталике и других структурах глаза с максимальной точностью и эффективностью. Благодаря ему врачи смогут спасать и улучшать зрение пациентов, страдающих различными заболеваниями, от катаракты до сложных патологий роговицы.

«Новая аппаратура высокого класса позволит непосредственно во время операции получать изображение высокой четкости, при отличной освещенности, что в свою очередь влияет на эффективность проводимого лечения. Микроскоп оснащен дополнительными окулярами для работы, при необходимости, с ассистентом», — сообщил врач-офтальмолог Луховицкой больницы Виталий Трофимов.

По словам медицинского персонала, аппарат отличается не только высоким качеством изображения, но и простотой в управлении. Он легко регулируется и адаптируется под различные хирургические задачи.