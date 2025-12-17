Микрорайоны Мытищ украсили к Новому году

Сотрудники администрации Мытищ подготовили еще одну площадку округа к праздникам. Новую елку украсили на благоустроенной Аллее Ветеранов в микрорайоне именем Георгия Трофимовича Шитикова.

Несмотря на то, что погода в этом году не радует снежными сугробами, в муниципалитете стараются создать праздничную атмосферу с помощью тематической атрибутики и ярких гирлянд.

Процесс новогоднего оформления продолжается и в Пироговском микрорайоне. Украшения все еще поступают, но уже сегодня специалисты начали наряжать качели в сквере. Завершается оформление елок и подключение гирлянд к ним. Также в ближайшее время продолжат работу над украшением главной ели микрорайона. На ней разместят эксклюзивные декоративные шары с жостовским орнаментом, которые добавят особый колорит и красоту.

Каждая деталь декора направлена на создание уютной и праздничной атмосферы для всех жителей и гостей округа.