Микрорайон «Тайнинка» в Мытищах отметил 35-летие

Торжественное собрание, посвященное 35-летию территориального общественного самоуправления «Тайнинка», состоялось 5 декабря в библиотеке № 1. Активисты, жители и почетные гости собрались, чтобы отметить годы плодотворной работы по улучшению городского округа.

«Тайнинка» — это объединение неравнодушных граждан, в поле зрения которых находятся вопросы, касающиеся самых разных сторон жизни: от общественного транспорта до расселения, экологии и строительства социальных объектов. Благодаря активистам территориального общественного самоуправления проблемы успешно решаются во взаимодействии с органами власти, представителями различных структур и с застройщиками быстро развивающегося микрорайона.

Депутат окружного совета Виктор Сошин подчеркнул важность участия жителей в формировании комфортной городской среды.

«35 лет — это история успеха, написанная руками и сердцами жителей за десятилетия работы вы добились значительных успехов, находитесь в постоянном диалоге с мытищинцами и помогаете им в решении любых вопросов», — отметил Виктор Сошин.