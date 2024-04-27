Микрорайон Южное Кучино в Балашихе благоустроят к лету | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 14:40 Микрорайон Южное Кучино в Балашихе благоустроят к лету Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Читать 360 в

Ямочный ремонт и восстановление ливневой канализации планируют провести в микрорайоне Южное Кучино в Балашихе. Также в домах на Центральной улице должны устранить недочеты по качеству обслуживания подъездов.

Проведение работ в микрорайоне проверил первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Сергей Лукичев. Вместе с представителями управляющей компании и жителями он осмотрел территорию, обсудил замечания и предложения.

Реклама

«Заметил, что нет переполнения контейнерных площадок. Есть недочеты, связанные с покраской элементов форм благоустройства, с ремонтом плитки, с ямочным ремонтом», — сказал Лукичев.

Он добавил, что после зимы в районе пруда Керосинка необходимо восстановить ливневые канализации.

Напомним, из-за плохих погодных условий в Балашихе перенесли общегородской субботник, который планировали провести 27 апреля на территории усадьбы Горенки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».